Семь человек пострадали при опрокидывании автобуса в Пермском крае

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек Семь человек пострадали при опрокидывании автобуса в Пермском крае

Москва16 авг Вести.Семеро пассажиров, включая двоих детей, пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в городе Березники Пермского края. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

По его данным, автобус №105 в аварию на улице Новосодовой. Водитель на скорости не справился с управлением и выехал в кювет, где автобус опрокинулся.

В травматологическое отделение 1-го корпуса Краевой больницы Вагнера доставлены двое детей и пятеро взрослых. После осмотра врачей они отправлены на амбулаторное лечение написал Казаченко

Он добавил, что движение автобусов №105 Березники – Усолье восстановлено.

Ранее по факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.