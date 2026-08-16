Москва16 авгВести.Семеро пассажиров, включая двоих детей, пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в городе Березники Пермского края. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.
По его данным, автобус №105 в аварию на улице Новосодовой. Водитель на скорости не справился с управлением и выехал в кювет, где автобус опрокинулся.
В травматологическое отделение 1-го корпуса Краевой больницы Вагнера доставлены двое детей и пятеро взрослых. После осмотра врачей они отправлены на амбулаторное лечениенаписал Казаченко
Он добавил, что движение автобусов №105 Березники – Усолье восстановлено.
Ранее по факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.