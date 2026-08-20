После опрокидывания автобуса с детьми в Приморье возбудили дело

Дело возбудили после ДТП с автобусом с детьми в Приморье После опрокидывания автобуса с детьми в Приморье возбудили дело

Москва20 авг Вести.Уголовное дело возбуждено после дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Уссурийском городском округе, сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

ЧП произошло в четверг, 20 августа, на повороте между селами Пуциловка и Алексей-Никольское.

Экскурсионный автобус, перевозивший группу детей, опрокинулся во время движения по затяжному повороту говорится в заявлении ведомства в MAX

В результате инцидента пострадали два человека – сопровождавшие группу учителя.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.