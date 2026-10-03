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Трое человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Приморье

Маршрутный автобус попал в ДТП в Приморье, трое человек пострадали Трое человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Приморье

Москва3 окт Вести.В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, в результате чего пострадали трое человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария случилась на 80-м км автодороги Шкотово — Партизанск. Согласно предварительным данным, автомобилист на Suzuki выехал на полосу встречного движения, где врезался в маршрутный автобус.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили три человека - водитель и пассажир легкового автомобиля и пассажир автобуса. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.