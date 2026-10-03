Москва3 октВести.В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, в результате чего пострадали трое человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Авария случилась на 80-м км автодороги Шкотово — Партизанск. Согласно предварительным данным, автомобилист на Suzuki выехал на полосу встречного движения, где врезался в маршрутный автобус.
В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили три человека - водитель и пассажир легкового автомобиля и пассажир автобуса. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощьговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.