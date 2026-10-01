Дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Забайкалье, где пострадали 7 человек

По факту дорожной аварии с автобусом в Забайкалье заведено уголовное дело Дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Забайкалье, где пострадали 7 человек

Москва1 окт Вести.По факту ДТП с рейсовым автобусом в Забайкалье возбуждено уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей, сообщается в MAX-канале МВД края.

В рамках расследования назначено проведение необходимых экспертиз, опрошены пассажиры автобуса, очевидцы ДТП говорится в сообщении

Авария с рейсовым автобусом произошла на федеральной трассе Иркутск-Чита утром 30 сентября. Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП пострадали 7 человек, 5 из которых - пассажиры автобуса, водители автобуса и грузовика.