Еще одно дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье

Еще одно уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье Еще одно дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье

Москва30 авг Вести.Еще одно уголовное дело возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье, в результате которого погибли 6 человек и пострадали еще 38. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Первое дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)

Возбуждено уголовное дело по … ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Продолжается выяснение обстоятельств аварии.

Авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м км трассы "Кавказ" возле Железноводска. Предварительно, виновником мог стать водитель рейсового автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, ехавший перед ним. В результате ДТП 6 человек погибли, около 38 пострадали.