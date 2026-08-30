Москва30 авгВести.В ДТП рейсового автобуса с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек, госпитализированы с различными травмами 38, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, ночью в воскресенье, 30 августа, на федеральной трассе "Кавказ" (обход Железноводска) столкнулся пассажирский автобус с грузовиком.
В результате ДТП, по предварительной информации (на 06.00 по московскому времени), 5 человек пассажирского автобуса скончались, 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ Пятигорскаотмечается в сообщении
Предварительно, в автобусе находились 43 человека. Информация по госпитализации уточняется.
Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту ДТП.