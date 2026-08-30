До 38 увеличилось число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье

В ГАИ сообщили о 38 пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье До 38 увеличилось число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье

Москва30 авг Вести.В ДТП рейсового автобуса с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек, госпитализированы с различными травмами 38, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, ночью в воскресенье, 30 августа, на федеральной трассе "Кавказ" (обход Железноводска) столкнулся пассажирский автобус с грузовиком.

В результате ДТП, по предварительной информации (на 06.00 по московскому времени), 5 человек пассажирского автобуса скончались, 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ Пятигорска отмечается в сообщении

Предварительно, в автобусе находились 43 человека. Информация по госпитализации уточняется.

Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту ДТП.