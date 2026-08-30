ГАИ: пять человек погибли в результате ДТП пассажирского автобуса на Ставрополье

Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье ГАИ: пять человек погибли в результате ДТП пассажирского автобуса на Ставрополье

Москва30 авг Вести.В Ставропольском крае полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли пять человек, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Установлено, что на 3-м километре федеральной трассы "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса. Предварительно, водитель автобуса, следовавшего из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет.

В результате ДТП пять человек погибли, 24 доставлены в медицинские учреждения Пятигорска. Среди пострадавших – пятеро детей отмечается в сообщении

Состояние четверых детей оценивается как удовлетворительное. Один ребенок находится в реанимации.

Обстоятельства ДТП уточняются.