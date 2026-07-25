При столкновении легковушки и фуры погибли пять человек в Костромской области

Пять человек погибли в результате ДТП в Костромской области При столкновении легковушки и фуры погибли пять человек в Костромской области

Москва25 июл Вести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Кадыйском районе, где при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние, сообщается в MAX-канале МВД по Костромской области.

Предварительно установлено, что на дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовая фура. Авария произошла в районе деревни Дудино.

Пять человек, среди которых несовершеннолетние, погибли отмечается в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.