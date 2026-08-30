Прокуратура Ставрополья проводит проверку по факту смертельного ДТП с автобусом

ДТП автобуса с пятью погибшими проверяет прокуратура Ставрополья Прокуратура Ставрополья проводит проверку по факту смертельного ДТП с автобусом

Москва30 авг Вести.Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского транспорта, в котором погибли пятеро человек, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

По предварительным данным, ночью в воскресенье, 30 августа, на федеральной трассе "Кавказ" (обход Железноводска) столкнулся пассажирский автобус с грузовиком. В результате ДТП пять человек погибли, есть пострадавшие.

По данному факту прокуратура города Железноводска проводит проверку отмечается в сообщении

Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.