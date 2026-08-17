Москва17 авгВести.Полиция работает на месте серьезного дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ЧП произошло на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау, где грузовой автомобиль столкнулся с автобусом.

В результате дорожной аварии погиб пешеход и пострадали 5 пассажиров автобуса

говорится в публикации Госавтоинспекции Москвы в MAX

Также водителей предупредили, что в районе ДТП затруднено движение, рекомендовано использовать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств инцидента.