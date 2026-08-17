Москва17 авгВести.Сегодня утром на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, сообщает прокуратура Москвы в MAX.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, проинформировало надзорное ведомство.

На Дмитровском шоссе водитель грузового автомобиля совершил столкновение с рейсовым автобусом

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Установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Северо-Восточного административного округа столицы.