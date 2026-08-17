На Дмитровском шоссе в Москве грузовик столкнулся с автобусом

Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом на Дмитровском шоссе в Москве На Дмитровском шоссе в Москве грузовик столкнулся с автобусом

Москва17 авг Вести.Сегодня утром на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, сообщает прокуратура Москвы в MAX.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, проинформировало надзорное ведомство.

На Дмитровском шоссе водитель грузового автомобиля совершил столкновение с рейсовым автобусом говорится в публикации

Установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Северо-Восточного административного округа столицы.