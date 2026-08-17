Москва17 авгВести.Сегодня утром на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, сообщает прокуратура Москвы в MAX.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, проинформировало надзорное ведомство.
На Дмитровском шоссе водитель грузового автомобиля совершил столкновение с рейсовым автобусомговорится в публикации
Установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Северо-Восточного административного округа столицы.