В Москве врезавшийся в автобус грузовик проехал на красный свет

Смертельное ДТП с автобусом в Москве: грузовик проехал на красный свет В Москве врезавшийся в автобус грузовик проехал на красный свет

Москва17 авг Вести.Грузовик, врезавшийся в рейсовый автобус сегодня ранним утром на Дмитровском шоссе в Москве, проехал на красный свет. Об этом сообщает Дептранс столицы в MAX.

В ведомстве уточнили, что авария с участием грузового автомобиля и автобуса 746 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" произошла около 6.20 на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе.

Ранее сообщалось, что погиб пешеход и пострадали 5 пассажиров автобуса.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения.

Водитель грузового автомобиля … проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с автобусом говорится в публикации

Уже известно, что он перевозил груз в ночную смену, продолжил дорогу после короткого отдыха и после этого спровоцировал ДТП.

В ведомстве также проинформировали, что автобус пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая помощь. Кроме того, перевозчик окажет помощь в получении страховых выплат, добавили в Дептрансе Москвы.