Москва28 авгВести.В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и электробуса. Об этом сообщает Департамент транспорта.
ДТП случилось в пятницу утром, около 8.10 на пересечении 1-го Красногвардейского проезда с Выставочным переулком.
Произошло ДТП с участием пешехода и электробуса м32написано в канале департамента
Уточняется, что водитель электробуса двигался по перекрестку в соответствии с правилами дорожного движения. Предварительно, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть на красный свет светофора.
Как следует из опубликованного видео, это привело к столкновению транспорта и человека. В электробусе пострадавших нет.
Причины происшествия устанавливаются.