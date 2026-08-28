Дептранс: сегодня утром произошло ДТП с участием пешехода и электробуса

В Москве произошло ДТП электробуса с пешеходом Дептранс: сегодня утром произошло ДТП с участием пешехода и электробуса

Москва28 авг Вести.В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и электробуса. Об этом сообщает Департамент транспорта.

ДТП случилось в пятницу утром, около 8.10 на пересечении 1-го Красногвардейского проезда с Выставочным переулком.

Произошло ДТП с участием пешехода и электробуса м32 написано в канале департамента

Уточняется, что водитель электробуса двигался по перекрестку в соответствии с правилами дорожного движения. Предварительно, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть на красный свет светофора.

Как следует из опубликованного видео, это привело к столкновению транспорта и человека. В электробусе пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются.