Москва27 авгВести.В результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы пострадали пешеход и водитель одной из иномарок. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, вечером 27 августа на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта столкнулись автомобили Mercedes и Haval, после чего немецкая иномарка выехала на тротуар.
В результате произошедшего пострадали водитель Haval и 1 пешеход, который находился на тротуаресказано в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.