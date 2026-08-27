В ДТП на юго-западе Москвы пострадали два человека

ГАИ: в ДТП на юго-западе Москвы пострадали два человека В ДТП на юго-западе Москвы пострадали два человека

Москва27 авг Вести.В результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы пострадали пешеход и водитель одной из иномарок. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, вечером 27 августа на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта столкнулись автомобили Mercedes и Haval, после чего немецкая иномарка выехала на тротуар.

В результате произошедшего пострадали водитель Haval и 1 пешеход, который находился на тротуаре сказано в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.