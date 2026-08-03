Москва3 авгВести.На юго-востоке Москвы в результате наезда иномарки пострадали два пешехода – мужчина и ребенок, сообщает прокуратура столицы.
Вечером 2 августа на Люблинской улице водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, один из которых – 6-летний мальчик.
В результате мужчина и ребенок доставлены в медицинские учрежденияговорится в публикации прокуратуры Москвы
Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП и проведение процессуальных действий по данному факту.