Иномарка сбила мужчину и 6-летнего мальчика на тротуаре в Москве

Пешеходы пострадали при наезде иномарки на востоке Москвы Иномарка сбила мужчину и 6-летнего мальчика на тротуаре в Москве

Москва3 авг Вести.На юго-востоке Москвы в результате наезда иномарки пострадали два пешехода – мужчина и ребенок, сообщает прокуратура столицы.

Вечером 2 августа на Люблинской улице водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, один из которых – 6-летний мальчик.

В результате мужчина и ребенок доставлены в медицинские учреждения говорится в публикации прокуратуры Москвы

Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП и проведение процессуальных действий по данному факту.