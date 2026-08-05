Водителя, сбившего ребенка и мужчину в Москве, отправили под домашний арест

В Москве пьяный водитель, сбивший отца с сыном, отправлен под домашний арест Водителя, сбившего ребенка и мужчину в Москве, отправили под домашний арест

Москва5 авг Вести.Водителя, который 2 августа сбил мужчину и шестилетнего ребенка на юго-востоке Москвы, поместили под домашний арест до октября. Об этом сообщил MAX-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Кузьминский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца Гусейнову Вусалу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ говорится в публикации

По данным следствия, инцидент произошел на улице Люблинской вечером 2 августа. Обвиняемый, находясь за рулем Hyundai Creta в состоянии опьянения, совершил наезд на пешеходов. Мужчину и мальчика госпитализировали.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ.