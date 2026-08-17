Москва17 авгВести.Дептранс опубликовал в MAX видео столкновения грузовика и автобуса, в результате которого погиб пешеход и пострадали пять пассажиров общественного транспорта.
Инцидент произошел 17 августа около 6.20 по московскому времени на пересечении дублера Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проехал перекресток на красный свет, после чего столкнулся с автобусом 746 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". При этом автобус пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора.
Водитель перевозил груз в ночную смену и продолжил дорогу после короткого отдыха, после чего спровоцировал ДТПсказано в сообщении
Перевозчик окажет помощь в получении страховых выплат пострадавшим пассажирам.
Расследование обстоятельств инцидента находится на контроле прокуратуры.