Опубликовано видео столкновения автобуса с грузовиком в Москве

Появилось видео столкновения грузовика и автобуса в Москве Опубликовано видео столкновения автобуса с грузовиком в Москве

Москва17 авг Вести.Дептранс опубликовал в MAX видео столкновения грузовика и автобуса, в результате которого погиб пешеход и пострадали пять пассажиров общественного транспорта.

Инцидент произошел 17 августа около 6.20 по московскому времени на пересечении дублера Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проехал перекресток на красный свет, после чего столкнулся с автобусом 746 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". При этом автобус пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Водитель перевозил груз в ночную смену и продолжил дорогу после короткого отдыха, после чего спровоцировал ДТП сказано в сообщении

Перевозчик окажет помощь в получении страховых выплат пострадавшим пассажирам.

Расследование обстоятельств инцидента находится на контроле прокуратуры.