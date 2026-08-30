Москва30 авгВести.Следственные органы работают на месте ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае, в результате которого 6 человек погибли и более 30 пострадали. Кадры публикует СК России в мессенджере МАХ.
По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Доклад о расследовании затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Авария произошла в ночь на 30 августа, воскресенье, на 3-м километре трассы "Кавказ" возле Железноводска. Предварительно, виновником мог стать водитель автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, ехавший перед ним. Детали устанавливают специалисты.