СК показал кадры с места смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье

Появилось видео с места ДТП на Ставрополье, в котором погибли 6 человек СК показал кадры с места смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье

Москва30 авг Вести.Следственные органы работают на месте ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае, в результате которого 6 человек погибли и более 30 пострадали. Кадры публикует СК России в мессенджере МАХ.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Доклад о расследовании затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Авария произошла в ночь на 30 августа, воскресенье, на 3-м километре трассы "Кавказ" возле Железноводска. Предварительно, виновником мог стать водитель автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, ехавший перед ним. Детали устанавливают специалисты.