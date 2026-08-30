Число погибших в ДТП с автобусом на Ставрополье выросло до 6 человек

Один из пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье умер в реанимации Число погибших в ДТП с автобусом на Ставрополье выросло до 6 человек

Москва30 авг Вести.В отделении реанимации скончался пациент, получивший тяжелые травмы в результате ДТП с участием автобуса и грузовика на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Пять человек погибли на месте аварии, один тяжелораненый скончался в реанимации. Выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что в реанимации остаются четверо пострадавших, врачи борются за их жизнь. Всего госпитализированы 28 человек, 11 из них – дети.

Авария произошла в ночь на 30 августа, воскресенье, на 3-м километре трассы "Кавказ" недалеко от поселка Иноземцево возле Железноводска. Предварительно, водитель автобуса, который следовал из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, ехавший в попутном направлении. В салоне находились 43 человека.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.