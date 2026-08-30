Пункт временного размещения развернут после ДТП с автобусом на Ставрополье

После ДТП с автобусом на Ставрополье развернут пункт временного размещения Пункт временного размещения развернут после ДТП с автобусом на Ставрополье

Москва30 авг Вести.После ночного ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае, в результате которого 6 человек погибли и более 30 пострадали, в Железноводске развернут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин.

Сегодня ночью произошла серьезная авария. Пассажирский автобус, который следовал из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и опрокинулся в кювет. Соболезную всем, кто потерял родных и близких. На территории города-курорта Железноводска развернут пункт временного размещения (муниципальная гостиница) написал Бакулин

Авария произошла в ночь на 30 августа, воскресенье, на 3-м километре трассы "Кавказ" возле Железноводска. Предварительно, виновником мог стать водитель автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, ехавший перед ним.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Доклад о расследовании затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.