Бастрыкин затребовал доклад по делу о смертельном ДТП с автобусом на Ставрополье

Главе СК доложат расследовании смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье Бастрыкин затребовал доклад по делу о смертельном ДТП с автобусом на Ставрополье

Москва30 авг Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовного делу, возбужденному по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства в мессенджере МАХ.

Расследование проводится в рамках статьи УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Перепелицыну А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении ведомства

Авария произошла в ночь на 30 августа, воскресенье, на 3-м километре трассы "Кавказ" возле Железноводска. Предварительно, водитель выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, который ехал перед ним, после транспорт вылетел в кювет.

По последним данным, погибли 6 человек, более 30 пострадали. В больницах находятся 28 пациентов, в том числе 11 детей.