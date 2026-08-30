Минздрав РФ: 26 пострадавших в ДТП на Ставрополье госпитализированы

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье Минздрав РФ: 26 пострадавших в ДТП на Ставрополье госпитализированы

Москва30 авг Вести.В результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае госпитализированы 26 пострадавших, 4 из них в тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с агентством ТАСС.

Госпитализированы 26 пострадавших ... , в том числе 9 детей. Состояние двоих взрослых и двоих детей врачи оценивают как тяжелое сказал Кузнецов

Уточняется, что еще 14 пострадавших, в том числе двое детей, получили помощь амбулаторно.

Все пострадавшие получают необходимую медпомощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м км трассы "Кавказ" возле Железноводска. Предварительно, виновником мог стать водитель рейсового автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, ехавший перед ним. В результате ДТП 6 человек погибли, 38 пострадали.

Возбуждено уголовное дело