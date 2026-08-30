Граждане Грузии находились в автобусе, попавшем в крупное ДТП на Ставрополье

Граждане Грузии находились в рейсовом автобусе, попавшем в ДТП на Ставрополье Граждане Грузии находились в автобусе, попавшем в крупное ДТП на Ставрополье

Москва30 авг Вести.Большинство пассажиров рейсового автобуса, который попал в крупное ДТП в Ставропольском крае, являются иностранцами, предварительно гражданами Грузии. Об этом сообщил представитель оперативных служб в беседе с агентством ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности в автобусе находились 47 человек вместе с двумя водителями. В Пятигорскую больницу был доставлен 41 человек.

Предварительно, почти все пассажиры в автобусе - граждане Грузии. Автобус грузинский, сейчас выясняется, что это был за рейс сказал собеседник

Авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м км трассы "Кавказ" возле Железноводска. Предварительно, виновником мог стать водитель рейсового автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, ехавший перед ним. В результате ДТП 6 человек погибли.

Было возбуждено два уголовных дела.