После ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье

Москва30 авг Вести.В Ставропольском крае по факту столкновения рейсового автобуса и грузовика, в результате которого, по последним данным, погибли 5 человек и 38 пострадали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса... по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авария произошла в ночь на 30 августа, воскресенье, на 3-м километре трассы "Кавказ" недалеко от поселка Иноземцево возле Железноводска. Предварительно, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз, после чего транспорт съехал в кювет. В салоне находились 43 человека.