Москва18 авгВести.Участник ДТП с пассажирским автобусом на дублере Дмитровского шоссе в Москве 17 августа заключен под стражу, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.
Установлено, что обвиняемый, управляя грузовым автомобилем, следуя по дублеру Дмитровского шоссе, не остановился перед стоп-линией, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с автобусомговорится в публикации
В аварии погиб 48-летний мужчина, пять человек получили травмы.
Водителю грузовика 36 лет предъявлено обвинение в нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Вину он признал, но против ареста возражал.