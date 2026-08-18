Арестован водитель грузовика, устроивший ДТП с рейсовым автобусом в Москве

Водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом в Москве, отправлен под стражу Арестован водитель грузовика, устроивший ДТП с рейсовым автобусом в Москве

Москва18 авг Вести.Участник ДТП с пассажирским автобусом на дублере Дмитровского шоссе в Москве 17 августа заключен под стражу, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Установлено, что обвиняемый, управляя грузовым автомобилем, следуя по дублеру Дмитровского шоссе, не остановился перед стоп-линией, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом говорится в публикации

В аварии погиб 48-летний мужчина, пять человек получили травмы.

Водителю грузовика 36 лет предъявлено обвинение в нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вину он признал, но против ареста возражал.