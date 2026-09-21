Водителя, протаранившего 8 машин на МКАД, заключили под стражу

Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП на МКАД, заключен под стражу Водителя, протаранившего 8 машин на МКАД, заключили под стражу

Москва21 сен Вести.Таймураза Дзиоева, водителя грузовика, который в нетрезвом виде врезался в восемь машин на МКАД, заключили под стражу, сообщает прокуратура Москвы.

С учетом позиции прокурора заключен под стражу до 20 ноября 2026 г. виновник дорожной аварии на МКАД говорится в сообщении

Мужчине предъявлено обвинение по п. «а, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное в состоянии опьянения).

Массовое ДТП произошло на 104 км МКАД в воскресенье, 20 сентября. Пьяный водитель на грузовике влетел в автомобили, стоявшие в очередь на АЗС. В результате происшествия два человека погибли, один пострадал.