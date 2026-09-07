Москва7 сенВести.Тогучинский районный суд Новосибирской области заключил под стражу водителя грузового автомобиля Аваза Хусейнова, подозреваемого в совершении смертельного ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября 2026 годаговорится в сообщении
ДТП произошло 5 сентября на 46-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. По данным следствия, Хусейнов на автомобиле Howo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской "Газелью". В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте от полученных травм, еще 12 человек пострадали.
В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.