Арестован водитель фуры, обвиняемый в ДТП с маршруткой под Новосибирском

Суд арестовал водителя грузовика по делу о ДТП с маршруткой под Новосибирском Арестован водитель фуры, обвиняемый в ДТП с маршруткой под Новосибирском

Москва7 сен Вести.Тогучинский районный суд Новосибирской области заключил под стражу водителя грузового автомобиля Аваза Хусейнова, подозреваемого в совершении смертельного ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября 2026 года говорится в сообщении

ДТП произошло 5 сентября на 46-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. По данным следствия, Хусейнов на автомобиле Howo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской "Газелью". В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте от полученных травм, еще 12 человек пострадали.

В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.