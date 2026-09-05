В Новосибирской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, 12 пострадали

В Новосибирской области в аварии с микроавтобусом один человек погиб, 12 ранены В Новосибирской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, 12 пострадали

Москва5 сен Вести.В Тогучинском районе Новосибирской области в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса один человек погиб, еще 12 получили ранения, среди них двое детей. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на 45 километре дороги К-19р.

В Тогучинском районе, на 45 км автомобильной дороги К-19р, произошло ДТП с участием грузового автомобиля марки HOWO и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту №509 "Новосибирский автовокзал-Главный - р.п. Горный... Пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Один человек погиб говорится в публикации

На месте организовано реверсивное движение, работают сотрудники ГАИ. Исполняющий обязанности прокурора Тогучинского района выехал на место ДТП.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.