Причиной ДТП с автобусом под Новосибирском стали проблемы с рулем у самосвала

Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области Причиной ДТП с автобусом под Новосибирском стали проблемы с рулем у самосвала

Москва5 сен Вести.Причиной аварии с участием микроавтобуса с пассажирами и самосвала в Новосибирской области могла стать проблема с рулевой стойкой у грузовика. Об этом сообщает Baza.

По данным Baza, из-за ее неисправности водитель Howo не смог удержать машину на дороге. Самосвал выехал на встречную полосу и врезался сначала в Suzuki, а затем — в "Газель" с детьми отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что авария произошла на 46 километре трассы К-19Р. В результате погиб водитель автобуса. Еще девять пассажиров доставлены в медицинское учреждение, среди них – двое детей.

Официального подтверждения данных о неисправности рулевой стойки самосвала не поступало.