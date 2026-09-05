Москва5 сенВести.Причиной аварии с участием микроавтобуса с пассажирами и самосвала в Новосибирской области могла стать проблема с рулевой стойкой у грузовика. Об этом сообщает Baza.
По данным Baza, из-за ее неисправности водитель Howo не смог удержать машину на дороге. Самосвал выехал на встречную полосу и врезался сначала в Suzuki, а затем — в "Газель" с детьмиотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что авария произошла на 46 километре трассы К-19Р. В результате погиб водитель автобуса. Еще девять пассажиров доставлены в медицинское учреждение, среди них – двое детей.
Официального подтверждения данных о неисправности рулевой стойки самосвала не поступало.