В Новосибирске возбудили дело после смертельного ДТП с микроавтобусом

В Новосибирске возбудили дело после ДТП с микроавтобусом и грузовиком В Новосибирске возбудили дело после смертельного ДТП с микроавтобусом

Москва5 сен Вести.В Новосибирске возбуждено уголовное дело после столкновения грузовика и микроавтобуса, в котором один человек погиб, еще 12, включая двоих детей, пострадали. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Днем 5 сентября на федеральной трассе в Тогучинском районе грузовик HOWO столкнулся с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту № 509 "Новосибирский автовокзал-Главный - р.п. Горный". В результате ДТП, предварительно, один человек (водитель микроавтобуса) погиб, еще 12 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) … В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте происшествия работает следственная группа.