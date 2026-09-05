Стала известна причина ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области МВД назвало причину ДТП в Новосибирской области - грузовик выехал на встречку

Москва5 сен Вести.Стали известны обстоятельства ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры в Новосибирской области, в котором один человек погиб и еще шесть пострадали. Об этом сообщило ГУ МВД по региону на платформе MAX.

По предварительным данным, 35-летний водитель грузовика, следовавший в направлении Новосибирска, выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль, а затем - в микроавтобус с пассажирами.

35-летний водитель большегруза, двигаясь в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем "Сузуки", а после - с пассажирским микроавтобусом говорится в публикации

Авария произошла на 46 километре трассы К-19Р около 16.00. Водитель микроавтобуса скончался на месте, шестеро пассажиров, среди которых двое детей, госпитализированы. Всего в салоне в момент ЧП находились 10 человек.

В настоящее время на месте работают полицейские. Выясняются все обстоятельства случившегося. Данные о других пострадавших уточняются.