Бастрыкину доложат по делу о смертельном ДТП с микроавтобусом в Новосибирске

Главе СК доложат по делу о смертельном ДТП с микроавтобусом в Новосибирске Бастрыкину доложат по делу о смертельном ДТП с микроавтобусом в Новосибирске

Москва5 сен Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Новосибирске, в результате которого один человек погиб, еще 12 пострадали. Об этом сообщило СКР.

Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Днем 5 сентября на федеральной трассе в Тогучинском районе грузовик HOWO столкнулся с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту № 509 "Новосибирский автовокзал-Главный - р.п. Горный". В результате ДТП, предварительно, один человек (водитель микроавтобуса) погиб, еще 12 пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.