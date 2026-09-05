Москва5 сенВести.Водитель самосвала, столкнувшегося с автобусом в Новосибирской области, в результате чего погиб шофер микроавтобуса, задержан. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.
Ранее стало известно, что на 46 километре трассы К-19Р самосвал выехал навстречку и столкнулся с микроавтобусом. В результате погиб водитель автобуса, а девять пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.
Водитель большегруза задержан в порядке статьи 91 УПК РФотмечается в сообщении
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.