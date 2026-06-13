СК: ДТП с автобусом в Подмосковье случилось по вине водителя грузовика

СК назвал причину аварии грузовика и автобуса в Подмосковье СК: ДТП с автобусом в Подмосковье случилось по вине водителя грузовика

Москва13 июн Вести.Авария с автобусом в Подмосковье, в которой погибли 2 и пострадал 21 человек, случилась по вине водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

ДТП с участием грузовика Shacman и рейсового микроавтобуса произошло днем 13 июня на втором километре Луцинского шоссе. После столкновения автобус навалился на придорожное ограждение.

По данным следствия, 13 июня текущего года грузовой автомобиль, двигаясь на 2-м Луцинского шоссе, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым микроавтобусом сказано в сообщении

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.