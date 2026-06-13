Два человека погибли и 21 пострадал в ДТП с автобусом под Москвой

В ДТП с маршруткой под Москвой погибли 2 и пострадал 21 человек Два человека погибли и 21 пострадал в ДТП с автобусом под Москвой

Москва13 июн Вести.Увеличилось число погибших и пострадавших в аварии под Москвой. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в данный момент известно о 2 погибших и 21 пострадавшем.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 14 пострадавших.

Следователем … в отношении водителя грузового автомобиля 1972 г.р., совершившего ДТП, в результате которого два человека погибло, 21 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авария с участием грузового автомобиля Shacman и рейсового микроавтобуса произошла днем 13 июня на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород. После удара автобус опрокинулся.

Расследование обстоятельств ДТП находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.