Москва10 июл Вести.Водителю грузовика, который умышленно наехал на группу людей в Краснодаре, предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.

Суд арестовал фигуранта до 8 сентября 2026 года.

Фигуранту уголовного лиц в Краснодаре предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ сказано в сообщении

ЧП произошло ночью 7 июля на улице Генерала Трошева в Краснодаре. Мужчина, управлявший грузовым автомобилем Porter, наехал на группу людей и скрылся. От полученных травм на месте скончался житель Ростовской области.

Злоумышленником оказался 26-летний ранее судимый житель Белореченского района, его задержали полицейские и передали сотрудникам Следственного комитета.