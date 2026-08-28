Мотоциклист врезался в электробус на юго-западе Москвы

Электробус и мотоцикл столкнулись на юго-западе Москвы Мотоциклист врезался в электробус на юго-западе Москвы

Москва28 авг Вести.ДТП с участием электробуса и мотоцикла произошло на улице Брусилова на юго-западе Москвы, пострадали водители, сообщили РИА Новости в "Мосгортрансе".

Авария произошла около 18.20 у дома 15 на улице Брусилова, когда мотоцикл проезжал перекресток на красный сигнал светофора. Водитель электробуса двигался в соответствии с правилами дорожного движения.

Водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения и врезался в электробус 978 говорится в сообщении

В результате ДТП пострадали водители мотоцикла и электробуса, среди пассажиров пострадавших нет.