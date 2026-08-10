В Домодедово при столкновении автобуса с грузовиком пострадали два пассажира

В Домодедово выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса В Домодедово при столкновении автобуса с грузовиком пострадали два пассажира

Москва10 авг Вести.Обстоятельства ДТП с участием автобуса, произошедшим в городском округе Домодедово, устанавливают сотрудники подмосковной Госавтоинспекции. Об этом подмосковная полиция сообщает в MAX.

По предварительной информации, 10 августа на 1 км автодороги ММК "Житнево – Красный путь" водитель автобуса столкнулся с припаркованной на обочине грузовой автомашиной.

В результате ДТП на данный момент два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью говорится в сообщении

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.