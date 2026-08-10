Москва10 авгВести.Обстоятельства ДТП с участием автобуса, произошедшим в городском округе Домодедово, устанавливают сотрудники подмосковной Госавтоинспекции. Об этом подмосковная полиция сообщает в MAX.
По предварительной информации, 10 августа на 1 км автодороги ММК "Житнево – Красный путь" водитель автобуса столкнулся с припаркованной на обочине грузовой автомашиной.
В результате ДТП на данный момент два пассажира автобуса обратились за медицинской помощьюговорится в сообщении
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.