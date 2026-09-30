МВД: в ДТП с автобусом в Забайкалье пострадали семеро человек

МВД: семеро человек пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье МВД: в ДТП с автобусом в Забайкалье пострадали семеро человек

Москва30 сен Вести.Семеро человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

На данный момент установлено, что в результате ДТП пострадали 7 человек, 5 из которых пассажиры автобуса, водитель автобуса и водитель грузового автомобиля говорится в канале забайкальской полиции на платформе MAX

Как сообщалось ранее, авария произошла утром 30 сентября на 1037 км федеральной автодороги Р-258 Чита – Иркутск. По уточненным данным полиции, столкнулись рейсовый автобус Hyundai и большегруз марки Sitrak. В салоне автобуса находились 22 человека, включая двух водителей. Первоначально были сведения о четверых пострадавших.