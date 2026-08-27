Москва27 авгВести.Водитель автобуса, столкнувшегося с фурой в Улан-Удэ, а также пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
Ранее сообщалось, что автобус, следовавший по маршруту №2, столкнулся с фурой на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе. Водителя деблокировали.
Шесть человек (один водитель, пятеро пассажиров) госпитализированы в лечебное учреждениенаписали в ведомстве
Всего в автобусе находилось 19 пассажиров, а также водитель и кондуктор.