Водитель и пятеро пассажиров госпитализированы после ДТП с автобусом в Улан-Удэ

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Улан-Удэ Водитель и пятеро пассажиров госпитализированы после ДТП с автобусом в Улан-Удэ

Москва27 авг Вести.Водитель автобуса, столкнувшегося с фурой в Улан-Удэ, а также пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший по маршруту №2, столкнулся с фурой на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе. Водителя деблокировали.

Шесть человек (один водитель, пятеро пассажиров) госпитализированы в лечебное учреждение написали в ведомстве

Всего в автобусе находилось 19 пассажиров, а также водитель и кондуктор.