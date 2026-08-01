В Улан-Удэ возбудили дело после столкновения двух трамваев Уголовное дело возбудили после столкновения трамваев в Улан-Удэ

Москва1 авг Вести.В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело после лобового столкновения двух трамваев, в результате чего пострадали 10 пассажиров. Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Авария произошла вечером 1 августа на перекрестке проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина.

Следственными органами СК России по Республике Бурятия по факту травмирования пассажиров при лобовом столкновении на путях двух трамваев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) говорится в сообщении

В СК отметили, что в наполненность вагонов в выходной день была средняя.

В результате пострадали 10 пассажиров, в том числе двое детей, и вагоновожатый одного из трамваев. Двоих пострадавших госпитализировали, остальным врачи оказали медицинскую помощь на месте. По одной из версий, столкновение произошло из-за неисправности в автоматической системе перевода стрелок.