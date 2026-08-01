Медики работают на месте столкновения двух трамваев в Улан-Удэ

В Улан-Удэ столкнулись два трамвая, медики осматривают пассажиров Медики работают на месте столкновения двух трамваев в Улан-Удэ

Москва1 авг Вести.В Улан-Удэ столкнулись два трамвая, на месте работают представители экстренных служб, в том числе медики скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

ДТП произошло на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября днем 1 августа, в субботу.

Предварительно установлено, что столкновение произошло при следовании транспортных средств по маршруту… На месте работают медицинские работники. Осматриваются водитель и девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что причиной мог стать технический сбой стрелочного перевода на путях. Детали и все обстоятельства устанавливаются.

Движение на перекрестке ограничено.