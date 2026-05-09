Москва9 маяВести.В городе Бийске Алтайского края произошло столкновение трамвая с опорой линии электропередач. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Согласно предварительным данным, есть пострадавшие. К месту ДТП прибывают оперативные и экстренные службы.
Повреждена опора линии электропередач. Статус пострадавших уточняется. По предварительной информации, есть легкие травмыговорится в тексте
Пассажиры будут осмотрены медицинскими специалистами, а получивший ущерб участок ЛЭП – аварийной бригадой.