Москва27 авгВести.ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло утром в четверг, 27 августа, в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия на официальном сайте.
Уточняется, что автобус, следовавший по маршруту №2, столкнулся с фурой на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе.
Производится деблокирование водителя автобуса. Информация по количеству пассажиров и пострадавшим уточняетсянаписали в ведомстве
На месте работают 17 человек на пяти единицах техники, в том числе пятеро сотрудников МЧС на одной единице техники.