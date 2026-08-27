Спасатели деблокируют водителя автобуса, столкнувшегося с фурой в Улан-Удэ

Автобус столкнулся с фурой в Улан-Удэ Спасатели деблокируют водителя автобуса, столкнувшегося с фурой в Улан-Удэ

Москва27 авг Вести.ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло утром в четверг, 27 августа, в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия на официальном сайте.

Уточняется, что автобус, следовавший по маршруту №2, столкнулся с фурой на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе.

Производится деблокирование водителя автобуса. Информация по количеству пассажиров и пострадавшим уточняется написали в ведомстве

На месте работают 17 человек на пяти единицах техники, в том числе пятеро сотрудников МЧС на одной единице техники.