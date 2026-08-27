Прокуратура контролирует расследование аварии с автобусом в Улан-Удэ Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с автобусом в Улан-Удэ

Москва27 авг Вести.Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поставила на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Республики Бурятия в мессенджере МАХ.

Надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности принятого органами полиции правового решения отметили в пресс-службе

Автобус "Волгабас", следовавший по маршруту №2, столкнулся с фурой Volvo на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе Улан-Удэ. Водитель был деблокирован сотрудниками МЧС России. Он и пятеро пассажиров госпитализированы. Всего в автобусе находились 19 пассажиров, а также водитель и кондуктор.