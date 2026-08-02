Москва2 авгВести.Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ контролирует установление обстоятельств ДТП с участием двух трамваев на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Бурятии.
По данным прокуратуры, в результате аварии есть пострадавшие.
Надзорный орган контролирует ход и результаты расследования уголовного делаотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.