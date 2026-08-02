Прокуратура Бурятии контролирует расследование дела по факту ДТП двух трамваев

Расследование ДТП в двумя трамваями в Бурятии взято на контроль прокуратуры Прокуратура Бурятии контролирует расследование дела по факту ДТП двух трамваев

Москва2 авг Вести.Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ контролирует установление обстоятельств ДТП с участием двух трамваев на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Бурятии.

По данным прокуратуры, в результате аварии есть пострадавшие.

Надзорный орган контролирует ход и результаты расследования уголовного дела отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.