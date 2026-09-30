В Забайкалье пять человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом

В Забайкалье пятеро в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом и фурой В Забайкалье пять человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом

Москва30 сен Вести.В Забайкалье пятеро пострадавших в аварии с автобусом находятся в тяжелом состоянии, еще один – в среднем. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Всего в аварии пострадали восемь человек. Шестерых доставили в краевую клиническую больницу. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Всего восемь пострадавших. Из них шесть госпитализированы в Забайкальскую краевую клиническую больницу. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, один - в среднем говорится в публикации

ДТП произошло на федеральной трассе Чита - Иркутск в трех километрах от поселка Дровянная в Улетовском районе утром 30 сентября. По предварительным данным, водитель автобуса сообщением Улан-Удэ - Чита - Агинское выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.