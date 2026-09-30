Восемь человек госпитализированы в Забайкалье после ДТП с пассажирским автобусом

В Забайкалье госпитализированы восемь человек после ДТП с пассажирским автобусом Восемь человек госпитализированы в Забайкалье после ДТП с пассажирским автобусом

Москва30 сен Вести.Восемь человек госпитализированы в Забайкальском крае после столкновения автобуса с большегрузным автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

С места ДТП в приемное отделение Забайкальской краевой клинической больницы всего доставлено восемь пациентов сказали в министерстве

Как сообщалось ранее, авария произошла утром 30 сентября на 1037 км федеральной автодороги Р-258 Чита – Иркутск. По данным полиции, столкнулись рейсовый автобус Hyundai и большегруз марки Sitrak, в результате чего пострадали семеро человек, пятеро из которых пассажиры автобуса, а также водители автобуса и грузовика.