Четверо человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом в Забайкалье

В Забайкалье столкнулись автобус и большегруз, четверо пострадавших Четверо человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом в Забайкалье

Москва30 сен Вести.В Забайкальском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля пострадали четверо человек. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Информация о дорожной аварии на 1037 км федеральной автодороги Р-258 Чита – Иркутск в 3 км от населенного пункта Дровянная Улкетовского муниципального округа поступила 30 сентября в 7.40.

Произошло столкновение автобуса с большегрузным автомобилем. В салоне автобуса находились 22 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, пострадали 4 человека, погибших нет говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

На месте происшествия работают силы и средства МЧС России, ГУ «Забайкалпожспас», полиции, медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены 27 человек и 10 единиц техники.