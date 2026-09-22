Москва22 сенВести.В Забайкальском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и большегруза один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 21 сентября в утреннее время на 377 км федеральной автомобильной дороги А-350 "Чита-Забайкальск". Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ 2121" допустил столкновение с большегрузом.
В результате ДТП 45-летний водитель автомашины "ВАЗ" погиб, его 28-летний пассажир доставлен в медицинское учреждениеговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.